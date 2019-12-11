Журнал Time объявил имена кандидатов на звание Человек года, которое издание присуждает с 1927 года. В список попали 10 человек, среди которых – экоактивистка Грета Тумберг и президент США Дональд Трамп.

Журнал Time объявил имена кандидатов на звание "Человек года", которое издание присуждает с 1927 года. В список попали 10 человек, среди которых – экоактивистка Грета Тумберг и президент США Дональд Трамп.Американский лидер уже становился человеком года по версии Time в 2016 году. В нынешнем году из американских государственных деятелей в списке номинантов оказалась также спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси. Ее назвали одной из самых влиятельных женщин-политиков.Также среди номинантов оказался анонимный разоблачитель, который обнародовал информацию о договоренностях Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским. На основании этих данных в отношении американского лидера запустили процедуру импичмента.Помимо отдельных личностей на премию номинирована группа людей – протестующие в Гонконге. Демонстрации в специальном районе Китая начались летом нынешнего года. Они направлены против попыток властей принять законопроект об экстрадиции, который позволит выдавать правонарушителей материковому Китаю.За почетное звание также поборются основатель Facebook Марк Цукерберг, американская футболистка Меган Рапино, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн и адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани. Человека года Time выберет позже 11 декабря.