Главный тренер мадридского Атлетико Диего Симеоне накануне встречи шестого тура группового этапа Лиги чемпионов с московским Локомотивом признался, что его команду ждет сложный соперник. По мнению аргентинца, железнодорожники вполне конкурентоспособны, несмотря на неудачную игру в турнире.

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне накануне встречи шестого тура группового этапа Лиги чемпионов с московским "Локомотивом" признался, что его команду ждет сложный соперник. По мнению аргентинца, "железнодорожники" вполне конкурентоспособны, несмотря на неудачную игру в турнире."Перед нами очень сложный соперник, который всегда закрывается в игре. "Локомотив" конкурентоспособен. Игра с таким соперником – это не каникулы", – приводит слова Симеоне РИА Новости.Встреча между "Атлетико" и "Локомотивом" состоится в Мадриде 11 декабря. Матч начнется в 23:00 по московскому времени. Ранее "железнодорожники" потеряли шансы продолжить борьбу в еврокубках.