Главный тренер лиссабонской Бенфики Бруну Лаже остался доволен действиями своей команды в матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов против санкт-петербургского Зенита. Он заявил, что его футболисты сыграли уверенно, сумев справиться с эмоциями.

Главный тренер лиссабонской "Бенфики" Бруну Лаже остался доволен действиями своей команды в матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов против санкт-петербургского "Зенита". Он заявил, что его футболисты сыграли уверенно, сумев справиться с эмоциями."Мои игроки контролировали свои эмоции весь матч. Мы сыграли спокойно и уверенно, наслаждаясь игрой", – приводит слова наставника португальского клуба официальный сайт УЕФА.Напомним, что "Бенфика" на своем поле разгромила "Зенит" со счетом 3:0 и заняла третье место в группе G. Теперь команда Бруну Лаже продолжит выступление в Лиге Европы.