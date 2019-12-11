Руководство итальянского клуба Наполи приняло решение расстаться с главным тренером команды Карло Анчелотти. Это произошло после крупной победы подопечных 60-летнего специалиста над бельгийским Генкомв заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов.

Руководство итальянского клуба "Наполи" приняло решение расстаться с главным тренером команды Карло Анчелотти. Это произошло после крупной победы подопечных 60-летнего специалиста над бельгийским "Генком" в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов.Об увольнении итальянца сообщил официальный Twitter неаполитанской команды. Пресс-служба "Наполи" заявила, что президент клуба и тренер "остались в дружеских отношениях, сохранив взаимное уважение".Ранее сообщалось, что между Карло Анчелотти и Аурелио Де Лаурентисом произошел конфликт, после которого тренер потерял доверие со стороны своего босса. Одним из кандидатов на место итальянца называется Дженнаро Гаттузо.Напомним, что "Наполи" разгромил "Генк" со счетом 4:0 и со второго места вышел в плей-офф Лиги чемпионов.