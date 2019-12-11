На юго-западе Москвы найдено тело 20-летней девушки, завернутое в одеяло. Пострадавшей является студентка четвертого курса РУДН. Ее труп обнаружили на балконе одной из квартир по улице Академика Виноградова. В смерти девушки может быть виновен ее ухажер, 23-летний уроженец Чувашии, который в настоящее время скрывается от правоохранительных органов.

На юго-западе Москвы найдено тело 20-летней девушки, завернутое в одеяло. Пострадавшей является студентка четвертого курса РУДН. Ее труп обнаружили на балконе одной из квартир по улице Академика Виноградова. В смерти девушки может быть виновен ее ухажер, 23-летний уроженец Чувашии, который в настоящее время скрывается от правоохранительных органов.Аня должна была закончить бакалавриат РУДН, филологическое отделение. Девушка не выходила на связь с дедушкой, который является ее опекуном, с воскресенья, 8 декабря. В субботу родственник навестил внучку, поскольку та приболела, принес ей лекарства и уехал. На следующий день Аня уже не выходила на связь. Это и насторожило дедушку, поскольку с внучкой он созванивался ежедневно несколько раз, сообщает "Московский комсомолец".В ночь на понедельник с номера Ани пришло сообщение, в котором она написала родственнику: "Дедуля, я плохо себя чувствую, целый день не спала". СМС только подтвердило сомнения, поскольку внучка никогда так не обращалась к дедушке. Во вторник вместе с бабушкой он обнаружил ее тело на балконе квартиры. Труп был завернут в одеяло, а ноги связаны.По словам родственника, к его внучке несколько недель назад переехал ухажер, с которым она познакомилась в магазине. Его намерения казались дедушке серьезными — парень купил в квартиру телевизор, а в дальнейшем хотел приобрести стиральную машину. Не исключено, что именно кавалер жестоко расправился с девушкой, ударив ее чем-то тяжелым: голова Ани была разбита.В настоящее время Следственный комитет по Москве возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса России (убийство).