Американцы могут лишиться свой авиабазы в городе Инджирлик, если введут санкции против Анкары. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Кроме того, добавил политик, изменится статус военного объекта в Кюреджике, где развернуты элементы европейской противоракетной обороны.

Американцы могут лишиться свой авиабазы в городе Инджирлик, если введут санкции против Анкары. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Кроме того, добавил политик, изменится статус военного объекта в Кюреджике, где развернуты элементы европейской противоракетной обороны, сообщает агентство ТАСС.Напомним, США угрожают санкциями после покупки Турцией российских зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф". В частности, Вашингтон уже исключил Анкару из программы самолета пятого поколения F-35.Впрочем, эксперты считают, что базы Североатлантического альянса в Турции – слабые козыри. Так как Штаты уже присматривают альтернативы Инджирлику и Кюреджику. В случае необходимости, они смогут перебраться к Катар или Грецию. А Анкара просто лишится своего влияния в НАТО.С оружием тоже есть определенные трудности. Например, США могут прекратить поставки деталей для многоцелевых истребителей F-16 турецких ВВС и двигателей для вертолетов T129 ATAK. Замена их российскими или китайскими аналогами потребует немало времени и значительные финансовые затраты.Турция приобрела у России партию ЗРК С-400 "Триумф" в 2017 году. Общая стоимость контракта – 2,5 миллиарда долларов.