Королеве эпатажа грозит облысение. Анастасия Волочкова привела в шок пользователей Сети и эксперта состоянием своих волос.

Королеве эпатажа грозит облысение. Анастасия Волочковапривела в шок пользователей Сети и эксперта состоянием своих волос.В своем "Инстаграме" балеринаподелилась несколькими фото из салона красоты. Она и сама признает проблемы с тем,что у нее творится на голове."Мы с моим стилистом Ликойнаводим красоту, красим и лечим мои три волосинки", – написала звезда. Фолловерытут же оценили новый образ Анастасии Волочковой. Многие решили, чтознаменитость стала выглядеть плохо, несмотря на обретенную стройность. "Похожана Бабу-Ягу", – вынесли вердикт подписчики балерины.Стилист-трихолог АнастасияСивацкая тоже считает, что звезде пора бить тревогу. "Состояние волос балерины– плачевное. Это видно даже по фотографиям, а что там вблизи, страшнопредставить", – цитирует эксперта10 Дек 2019 в 8:51 PSTПо ее словам, в таких случаяхволосы обязательно нужно лечить, причем необходим довольно продолжительный курспод наблюдением специалиста. Сивацкая уверена, что Анастасия Волочкова и еепарикмахер совершили главную ошибку из всех, что можно было допустить: ониобесцветили волосы с применением едкой "химии".10 Дек 2019 в 11:02 PSTМатериал дополняется