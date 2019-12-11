Королеве эпатажа грозит облысение. Анастасия Волочкова
привела в шок пользователей Сети и эксперта состоянием своих волос.
Королеве эпатажа грозит облысение. Анастасия Волочкова
привела в шок пользователей Сети и эксперта состоянием своих волос.
В своем "Инстаграме" балерина
поделилась несколькими фото из салона красоты. Она и сама признает проблемы с тем,
что у нее творится на голове.
"Мы с моим стилистом Ликой
наводим красоту, красим и лечим мои три волосинки", – написала звезда. Фолловеры
тут же оценили новый образ Анастасии Волочковой. Многие решили, что
знаменитость стала выглядеть плохо, несмотря на обретенную стройность. "Похожа
на Бабу-Ягу", – вынесли вердикт подписчики балерины.
Стилист-трихолог Анастасия
Сивацкая тоже считает, что звезде пора бить тревогу. "Состояние волос балерины
– плачевное. Это видно даже по фотографиям, а что там вблизи, страшно
представить", – цитирует эксперта
10 Дек 2019 в 8:51 PST
По ее словам, в таких случаях
волосы обязательно нужно лечить, причем необходим довольно продолжительный курс
под наблюдением специалиста. Сивацкая уверена, что Анастасия Волочкова и ее
парикмахер совершили главную ошибку из всех, что можно было допустить: они
обесцветили волосы с применением едкой "химии".
10 Дек 2019 в 11:02 PST
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