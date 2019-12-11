Основатель программы Радионяня Елена Лебедева скончалась 10 декабря. Похороны пройдут 14 декабря на Ваганьковском кладбище, передает . Напомним, образовательная программа Радионяня ..

Основатель программы "Радионяня" Елена Лебедева скончалась 10 декабря. Похороны пройдут 14 декабря на Ваганьковском кладбище, передает .Напомним, образовательная программа "Радионяня" выходила в эфир в 1970-1980-х годах. Ее авторами были Эдуард Успенский, Лион Измайлов, Ефим Смолин и другие выдающиеся писатели, сообщает .