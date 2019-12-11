В Иркутске врачи провели сложнейшую операцию двухнедельному малышу. Новая техника дает врачам суперзрение. Более того, операцию удалось транслировать для студентов-медиков, чтобы они сразу учились.

В Иркутске врачи провели сложнейшую операцию двухнедельному малышу. Новая техника дает врачам суперзрение. Более того, операцию удалось транслировать для студентов-медиков, чтобы они сразу учились.Младенцу на операционном столе всего 15 дней. У него врожденная аномалия — удвоение почки. Раньше такие операции занимали три часа, сейчас с помощью нового эндохирургического оборудования всего 40 минут.Мальчик родился в Иркутске. Стал первым пациентом, которому провели операцию с помощью 4К-лапароскопии. Такая цифровая операционная для детей появилась в городской Ивано-Матренинской больнице.Диаметр крупных сосудов в организме младенца всего семь миллиметров. Остальные меньше в разы. Задача врача — удалить пораженный участок почки по границе со здоровым. Новое оборудование повысило качество изображения в четыре раза. Оно детализирует буквально послойное соединение тканей."Если мы хорошо сопоставим сшиваемые ткани, это приведет к наилучшему эффекту после операции. Чтобы образно представить, что такое 4К и HD, нужно взять маленький сосуд и увеличить его до размеров карандаша", — поясняет руководитель центра хирургии и реанимации новорожденных Ивано-Матренинской больницы Юрий Козлов.Удвоение почки может вызвать мочевую инфекцию и злокачественные образования. Раньше операции таким маленьким пациентам были противопоказаны. Сейчас же их можно не только делать, но и транслировать по всему миру. Сегодня за процессом наблюдали студенты Иркутского медицинского вуза.Окончания операции с волнением ждала мама ребенка Анна Гаськина. О диагнозе узнала на 25-й неделе беременности. "После рождения в роддоме на третьи сутки нас привезли в больницу, в хирургическое отделение. Здесь уже провели операцию. Как я уже знаю, успешно", — говорит он.Новейшее оборудование для больницы помогла приобрести Иркутская нефтяная компания."Когда люди делают работу мирового класса, а иногда и выше мирового, это дорогого стоит. Некоторые операции именно в Иркутске делают впервые в мире. Конечно, хочется таких людей поддерживать, хочется, чтобы у них получалось все", — говорит председатель совета директоров Иркутской нефтяной компании Николай Буйнов.Раньше врачи делали операции с разрезом, после этого нужна была интенсивная терапия. Сегодня пациентов выписывают уже на следующий день.