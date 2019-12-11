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<a href="https://33live.ru/novosti/11-12-2019-unizhennyj-bilan-otkazalsya-pet-na-koncerte-s-uchastiem-lazareva.html" target="_blank">Униженный Билан отказался петь на концерте с участием Лазарева</a> - Дима Билан оказался в центре скандала. Популярный российский певец отказался выступать в концерте звезд конкурса Евровидение якобы потому, что его имя оказалось на афише написанным маленькими буквами, да еще и после имени Сергея Лазарева.