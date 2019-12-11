Появились свежие подробности о состоянии Анастасии Заворотнюк. Говорят, парализованная актриса уже не сможет восстановиться.
<a href="https://33live.ru/novosti/11-12-2019-uzhe-ne-vosstanovitsya-zavorotnyuk-ostanetsya-paralizovannoj.html" target="_blank">Уже не восстановится: Заворотнюк останется парализованной</a> - Появились свежие подробности о состоянии Анастасии Заворотнюк. Говорят, парализованная актриса уже не сможет восстановиться.
[url=https://33live.ru/novosti/11-12-2019-uzhe-ne-vosstanovitsya-zavorotnyuk-ostanetsya-paralizovannoj.html]Уже не восстановится: Заворотнюк останется парализованной[/url] - Появились свежие подробности о состоянии Анастасии Заворотнюк. Говорят, парализованная актриса уже не сможет восстановиться.