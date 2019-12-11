Злоумышленники, желая получить заемные денежные средства в размере 1,1 млн рублей под залог квартиры, представили для проверки специалистами организации документы...

Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по району Замоскворечье задержали двоих мужчин, подозреваемых в попытке хищения крупной суммы денежных средств путем мошенничества.В полицию с заявлением обратился 50-летний житель Подмосковья. Мужчина сообщил, что планировал передать принадлежащие ему денежные средства в виде займа под залог квартиры. Для сопровождения сделки он обратился в одну из коммерческих организации в центре Москвы. Неизвестный гражданин, желающий получить заемные денежные средства в размере 1,1 млн рублей под залог принадлежащей ему квартиры, представил для проверки специалистами организации документы. Однако они вызвали сомнения в подлинности, и сотрудники фирмы порекомендовали потерпевшему обратиться в полицию.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска при передаче денежных средств задержали двоих подозреваемых – 34 и 40-летнего жителей Подмосковья.Установлено, что один из задержанных предоставил поддельный паспорт на чужое имя со своей вклеенной фотографией. Документы, подтверждающие право собственности на квартиру, также оказались на чужое имя. Подложные документы для совершения данного противоправного деяния подготовил второй соучастник. Злоумышленники не смогли довести свой противоправный умысел, так как были задержаны сотрудниками полиции.Следствием ОМВД России по району Замоскворечье возбуждено уголовное дело по признакам преступления,предусмотренного статьей 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60