В Одинцовском районе Московской области правоохранители обнаружили подпольное казино. Игорное заведение находилось в одном из частных особняков в деревне Раздоры. Как сообщает , казино ..

В Одинцовском районе Московской области правоохранители обнаружили подпольное казино. Игорное заведение находилось в одном из частных особняков в деревне Раздоры.Как сообщает , казино работало преимущественно в ночные часы. Попасть туда могли только постоянные клиенты. О предстоящих турнирах игроки узнавали из закрытых групп в мессенджерах.В момент появления полиции в помещении находились игроки, администратор и охранник. При обыске стражи порядка изъяли счетные машинки, колоды карт, игровые фишки и деньги.