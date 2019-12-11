Мероприятие приурочено к Дню Конституции Российской Федерации.

В преддверии Дня Конституции Российской Федерации сотрудники МО МВД России «Муромский» совместно с членами общественного совета организовали среди школьников тематическую игру «Обязан и имею право». В мероприятии приняли участие ученики 8-9 классов общеобразовательных учреждений округа Муром.За звание быть лучшими знатоками права боролись ребята из 17 команд. Учащиеся, лицеисты и гимназисты искали правильные ответы на вопросы по избирательному праву, демонстрировали знание Конституции России, прав и обязанностей детей и взрослых.Члены жюри на протяжении всей игры внимательно слушали каждый ответ, давая оценку полноте и правильности озвученной информации.Победители были определены по количеству правильно выполненных заданий и данных ответов на вопросы.Церемония награждения команд, ставших лидерами правового состязания, состоится 12 декабря.