В Казани пройдет торжественное вручение премии Волонтер года. Мероприятие состоится в концертном зале Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма.

В Казани пройдет торжественное вручение премии "Волонтер года". Мероприятие состоится в концертном зале Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма.Как сообщает ГТРК "Татарстан", в этом году премия посвящена 10-летию движения Kazan Volunteers, которое появилось в Татарстане во время подготовки к Всемирной летней Универсиаде в 2013 году. Тогда была создана база для развития событийного волонтерства в России.