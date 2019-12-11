В Мурманске задержали сторонника запрещенной на территории России организации Правый сектор. По данным , мужчина готовил теракт возле здания местной администрации. У задержанного изъяли ..

В Мурманске задержали сторонника запрещенной на территории России организации "Правый сектор". По данным , мужчина готовил теракт возле здания местной администрации.У задержанного изъяли самодельное взрывное устройство большой мощности, передает "". Правоохранители возбудили уголовное дело. Имя мужчина не называется. Известно, что это гражданин России.