Получение паспорта - это значимое событие в жизни каждого молодого человека...

В рамках акции «Мы - граждане России» в ОВМ ОМВД России по району Хамовники состоялась торжественная церемония вручения документов юным гражданам России.Из рук врио начальника отделения по вопросам миграции Отдела МВД России по району Хамовники г. Москвы майора полиции Евгении Суковицыной под гимн России ребята получили самый важный документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации и памятные подарки.«Получение паспорта - это значимое событие в жизни каждого молодого человека,и какой эта страна будет в будущем, зависит только от вас. Главная ваша задача - не только сохранить то хорошее, что есть сегодня, но и приумножить», - обратилась к школьникам майор полиции. Евгения Суковицына также отметила, что с 14 лет наступает уголовная ответственность.«Очень волнительный день. Я вступил во взрослую жизнь. Теперь больше ответственности. Буду давать отчёт своим действиям. Конечно я рад, спасибо большое!», - выступил 14-летний Максим Гудожников. Сегодня, держа в руках свой паспорт, он по-настоящему почувствовал себя взрослым, признался школьник.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-15-61