Должность общественного омбудсмена в сфере защиты прав высокотехнологичных компаний-лидеров впервые появится в составе палаты общественных представителей при бизнес-омбудсмене РФ Борисе Титове.

Должность общественного омбудсмена в сфере защиты прав высокотехнологичных компаний-лидеров впервые появится в составе палаты общественных представителей при бизнес-омбудсмене РФ Борисе Титове.Как передает ТАСС, должность займет первый заместитель генерального директора "Иннопрактики" Наталья Попова.Об этом она проинформировала общественность в ходе своего выступления на конгрессе "Инновационная практика: наука плюс бизнес" в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова.Попова подчеркнула, что необходимость появления должности общественного уполномоченного выявилась при анализе деятельности компаний малого и среднего бизнеса в РФ."Чтобы реализовать данные задачи с большей эффективностью несколько месяцев назад мы совместно с Экспертным центром Бориса Юрьевича Титова и коллегами из Института менеджмента инноваций НИУ ВШЭ инициировали создание института Омбудсмена по защите прав высокотехнологичных компаний-лидеров", — рассказала Попова.Организаторами конгресса "Инновационная практика: наука плюс бизнес" являются МГУ и "Иннопрактика" — негосударственный институт развития, реализующий проекты, которые направлены на рост человеческого капитала в России.В число участников конгресса вошли вице-премьер Ольга Голодец, министр просвещения Ольга Васильева и руководитель Минсельхоза Дмитрий Патрушев. Основные темы конгресса: влияние системы ценностей на экономическое развитие, как вовлечь молодежь в жизнь страны, и может ли образование стать основой для формирования национальной самоидентификации.