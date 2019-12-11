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<a href="https://33live.ru/novosti/11-12-2019-v-rossii-poyavilsya-novyj-oficialnyj-soft-dlya-zakupochnoj-otrasli.html" target="_blank">В России появился новый официальный софт для закупочной отрасли</a> - 10 декабря 2019 года, Москва – Решение РТС-тендер Модуль исполнения контрактов (МИК) включен в разработанный Минкомсвязи России реестр отечественного программного обеспечения. Включение в указанный реестр позволяет расширить использование включенного ПО и подтверждает его российское происхождение. Таким образом, использование МИК в условиях импортозамещения дает неограниченный доступ субъектам госзакупок к контролю полного цикла.