Стало известно о выходе в свет нового сериала Слуга народа. В главной роли снялся президент Украины Владимир Зеленский. Картина выйдет в прокат на телеканале ТНТ 11 декабря.

Стало известно о выходе в свет нового сериала "Слуга народа". В главной роли снялся президент Украины Владимир Зеленский. Картина выйдет в прокат на телеканале ТНТ 11 декабря.Эта новость обрадовала далеко не всех россиян. Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной Думе РФ глубоко возмущен этим известием."А что это за странное решение показывать по эфирному каналу сериал "Слуга народа", который по сути стал предвыборным фильмом Зеленского? У нас что уже с ним мир, дружба и жевачка? Мы все вопросы с Украиной решили? Полностью разведены войска на Донбассе? Закончилась гражданская война? Перестали убивать людей? Зачем мы пиарим украинского президента? Что за странное решение? Кто его принял и почему? На мой взгляд, это какая-то провокация и трансляцию этого сериала нужно отменить! Это политическая ошибка!", – негодует эксперт.Представитель канала ТНТ заявил, что Зеленский сделал комедийный сериал своей политической биографией на Украине. Он стал самым успешным проектом на украинском телевидении."Никого не удивляет, когда сама жизнь подкидывает идеи для сценариев, но в случае со „Слугой народа“ все ровно наоборот – сценарий стал жизнью", – пояснил он.Отметим, сериал состоит из трех сезонов. Официальная премьера прошла на украинском канале "1+1" в ноябре 2015 года. Второй сезон вышел в 2017 году, а последний накануне президентских выборов 27 марта 2019 года, сообщает .