В Самаре разработали новую систему безопасности для музеев. Компьютерное зрение реагирует быстрее человеческого.

В Самаре разработали новую систему безопасности для музеев. Компьютерное зрение реагирует быстрее человеческого.Самарские IT-специалисты создали компьютерное зрение для охраны музейных экспонатов. Михаил Милюткин показывает, как работает новая система наблюдения.Умная компьютерная система следит за каждым экспонатом и готова вовремя просигнализировать, если посетитель нарушает правила музея. Например, пересекает барьерное ограждение, чтобы посмотреть, потрогать или вовсе украсть выставочные экспонаты.Подобной системы контроля в музеях России прежде не было. Полагались на внимательность смотрителей, охранников и на обычные камеры наблюдения. Эта система даже двери музея автоматически закроет, если нарушение серьезное.Рюкзак забыл невнимательный посетитель. Через 30 секунд система определяет: в музейном зале подозрительный предмет.Разработкой умного наблюдения занялись после пропажи картины Куинджи "Ай-Петри. Крым" в Третьяковской галерее. Тогда обычная камера видеонаблюдения не помогла. Похититель средь бела дня просто снял картину со стены и вынес.Компьютерное зрение — это новый подход к охране объектов культурного наследия."Музейные объекты — это в основном здания культурного наследия федерального значения, в которых нельзя не то чтобы реконструкцию провести, даже штробить стены нельзя. Фактически не входя в музей, мы подключились к так называемому IP. Это удаленный вход к камерам, обучили платформой нашего компьютерного зрения на предмет контроля объекта на столах, на стенах, нельзя зайти за какую-то положенную зону", — говорит управляющий компанией "Открытый код" Олег Сурнин.Новую разработку самарских IT-специалистов в скором времени начнут внедрять и в другие музеи страны. По словам создателей, скоро тестирование компьютерного зрения начнется и в государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге.В перспективе подобную умную систему наблюдения можно использовать при охране городских памятников и инсталляций от вандалов. Если злоумышленник нанесет урон объекту, то камера самостоятельно отправит сигнал на пульт управления.