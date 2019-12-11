В сети появился первый тизер второго сезона сериала Содержанки. Продолжение скандального проекта стартует зимой 2020 года.

В сети появился первый тизер второго сезона сериала "Содержанки". Продолжение скандального проекта стартует зимой 2020 года.Ролик, опубликованный создателями многосерийной киноленты, проливает свет на то, что будет происходить в новых сериях.Так, выясняется, что дело об убийстве супруги Игоря возобновляется, что заставляет большую часть героев поволноваться. Влезть в дело стремится и Елена Широкова, которую сыграла Дарья Мороз, однако ее новый избранник Глеб Ольховский жестко останавливает женщину и велит ей делать только то, что он ей прикажет.Кроме того, зрителей ждут пикантный сцены с участием Дарьи Мороз. Актриса покажет все, на что способна.