Мероприятие направлено на профилактику детского дорожно-трнаспортного травматизма.

В рамках акции «Родительский патруль» сотрудники ОМВД России по Судогодскому району продолжают проводить мероприятия, направленные на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.Полицейские вместе с волонтерами и родительской общественностью вышли на совместное дежурство у пешеходного перехода в районе Судогодской основной школы и школы № 1, в которых обучаются более семисот детей.Инспектор ГИБДД и волонтеры провели опрос, который показал, что ребята знают обязанности пешеходов, однако в реальной дорожной обстановке не всегда правильно их выполняют.Некоторые учащиеся не останавливались у края проезжей части, чтобы убедиться, что водитель автомобиля успел на них среагировать и остановить свое транспортное средство. У многих, особенно старшеклассников, световозвращающие элементы расположены на спинке рюкзака. Малыши из начальной школы старались перебежать дорогу, что делать ни в коем случае нельзя.Тем, кто переходил дорогу с нарушением, будь то ребенок или взрослый, представители «родительского патруля» делали предупреждение и объясняли, в чем таится опасность их действий, а инспектор ГИБДД Ирина Дугина выдавала памятки о том как правильно и безопасно переходить проезжую часть, чтобы не попасть в «дорожную» ловушку.В это же время активисты волонтерского отряда «Прометей» Андреевской СОШ с участием сотрудников ДПС ГИБДД вручали водителям написанные детьми письма-обращения к участникам дорожного движения. Мероприятие прошло в поселке Андреево. Целью данной акции явилось привлечение внимания водителей к проблемам дорожной безопасности.Учащиеся Андреевской школы заранее создали рисунки-обращения к водителям, касающиеся безопасности дорожного движения. После того, как автоинспекторы останавливали автомобиль, волонтеры обращались к водителям с просьбой соблюдать Правила дорожного движения, быть внимательными и осторожными по отношению к другим участникам дорожного движения, особенно к детям-пешеходам. Также ребята напомнили водителям о необходимости перевозить детей в автомобилях в детских удерживающих устройствах. При общении волонтеры вручали участникам дорожного движения пожелания по соблюдению правил дорожного движения, написанные детьми.