В Михайловском районе Волгоградской области в условиях тумана съехал с дороги и опрокинулся в кювет рейсовый автобус.

В Михайловском районе Волгоградской области в условиях тумана съехал с дороги и опрокинулся в кювет рейсовый автобус Neoplan.В салоне было 10 человек, трое из них госпитализированы. Медики оценивают их состояние как средней степени тяжести, передает ТАСС. Остальные пострадавшие от госпитализации отказались.ДТП произошло на региональной дороге "Михайловка – Елань" в районе населенного пункта Секачи.Представитель регионального главка МВД Антон Корнаухов сообщил, что девять человек смогли выбраться из автобуса самостоятельно, один пассажир оказался зажат, ему потребовалась помощь.В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, МЧС и местной полиции.