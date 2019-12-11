Злоумышленники похищали с автомашин фары. Общий материальный ущерб составил свыше 200 тысяч рублей...

Сотрудниками уголовного розыска УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве задержаны двое приезжих мужчин по подозрению в хищении фар с автомобилей.В ОМВД России по району Матушкино и Савелки г. Москвы обратился 40-летний автовладелец с заявлением о том, что в ночное время с принадлежащей ему автомашины марки «Вольво», припаркованной на неорганизованной стоянке на Березовой аллее Зеленограда, неизвестный похитил две передние фары. Ущерб составил 80 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личности подозреваемых и задержали их на территории 4 микрорайона Зеленограда. Ими оказались 30-летний и 39-летний приезжие мужчины, один из которых ранее судим. При досмотре автомобиля задержанных оперативники обнаружили и изъяли похищенное.Следователем СУ УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении одного из подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении второго – в виде домашнего ареста.В настоящее время следствие установило причастность задержанных граждан к совершению семи эпизодов аналогичной противоправной деятельности на территории округа. Общий материальный ущерб составил свыше 200 тысяч рублей.Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31