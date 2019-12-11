Действующий депутат Госдумы и бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская дала большое интервью российскому изданию Wonderzine. Внимание на него обратили и на Украине, ведь политик рассказала о своих чувствах к Владимиру Зеленскому.

Действующий депутат Госдумы и бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская дала большое интервью российскому изданию Wonderzine. Внимание на него обратили и на Украине, ведь политик рассказала о своих чувствах к Владимиру Зеленскому.Украинские журналисты не смогли пройти мимо откровенного интервью Натальи Поклонской, которое та дала их российским коллегам. И поскольку экс-прокурор Крыма была благосклонна к Владимиру Зеленскому, то и ей удалось избежать большинства успевших набить оскомину и оскорбительных штампов, которые некогда навешивала на нее пресса Украины."Он нормальный, делает шаги к конструктивному диалогу", – оценила Владимира Зеленского Наталья Поклонская. "Я считаю, что сегодня властям Донбасса нужно договариваться и общаться с новым президентом Украины", – добавила она.Примечательно, что ни российские СМИ, ни украинские не отметили, что прямой диалог властей Донецкой и Луганской народных республик с руководством Украины – это именно то, чего на протяжении долгого времени пытается добиться Донбасс. И если кто-то и противится подобному развитию событий, то это Киев и, соответственно, сам Владимир Зеленский.Наталья Поклонская призналась, что положительное отношение к действующему президенту Украины сложилось у нее еще до того, как он занял свою должность. Вскрылась сенсационная подробность – один из главных символов Крымской весны и Владимир Зеленский частенько оказывались в одном месте. Еще работая в Генеральной прокуратуре Украины Поклонская посещала выступления шоумена."Нам часто давали на День прокуратуры и в другие праздники возможность сходить на концерты Владимира Александровича. И мне он действительно нравится как артист, его "Слуга народа" великолепен, его фильм "Сваты" – наш самый любимый фильм с дочерью. Я под него засыпала во время Майдана", – добавила она.