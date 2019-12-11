Решение исполкома WADA, по которому Россию отстранили от Олимпиады и других важных международных соревнований на четыре года, стало серьезным ударом для отечественного спорта. Впрочем, атлеты смогут принять участие в мероприятиях, если согласятся выйти под нейтральным флагом. О том, как расценивать подобное поведение спортсменов, рассказал депутат Госдумы и бывший профессиональный боксер Николай Валуев.

Решение исполкома WADA, по которому Россию отстранили от Олимпиады и других важных международных соревнований на четыре года, стало серьезным ударом для отечественного спорта. Впрочем, атлеты смогут принять участие в мероприятиях, если согласятся выйти под нейтральным флагом. О том, как расценивать подобное поведение спортсменов, рассказал депутат Госдумы и бывший профессиональный боксер Николай Валуев.Отстранение России от Олимпиады вызвало сильное возмущение среди российских спорстменов. В Федерации бокса рассказали, что их атлеты не хотят выступать без флага и гимна страны. "Без этого нет смысла в участии", – объяснил генеральный секретарь организации Умар Кремлев.Тем временем российское общество вновь оказалось расколото на два лагеря. Одни считают, что спортсмены обязаны проявить патриотизм бойкотом Олимпиад и чемпионатов мира, пока там царят русофобские настроения. Другие уверены, что лучшим ответом будет демонстрация собственной силы даже в таких неблагоприятных условиях."Это личное дело каждого", – уверен Николай Валуев.Депутат отметил, что сейчас в спорте слишком многое решает политика. И решение WADA, по которому Россию отстранили от Олимпиады, не просто несправедливое, но и политически ангажированное. "И не факт, что через четыре года ситуация изменится", – цитирует бывшего боксера."Нечего нам советовать людям, которые потратили не один год на достижение спортивных результатов. Для кого-то Олимпиада – только раз в жизни. И любое решение надо принимать с определенной долей уважения. Что-то советовать любому спортсмену в этой ситуации было бы верхом наглости", – уверен он.«То, что хакеры обнародовали документы об употреблении допинга спортсменами США, подрывает доверие к России», - генеральный директор WADA.— ПРАВДИВАЯ ПРАВДА (@Pravdiva_pravda)Напомним, 9 декабря решением исполкома WADA Россию отстранили от Олимпиады и других крупных международных соревнований на четыре года. Это означает, что страна не может принимать у себя и подавать заявки на проведение Олимпиад, чемпионатов мира и других подобных мероприятий. Абсолютно все спортсмены из России на этот же срок лишаются права выступать под своим флагом. Под запрет попал и российский гимн.