Дмитрий Ходанович: "Джиу-джитсу на подъеме!".

В период с 15 по 24 ноября 2019 г. в Абу-Даби (ОАЭ) проходил Чемпионат и Первенство мира по джиу-джитсу. Сборная команда Россиизавоевала 18 золотых, 9 серебряных и 14 бронзовых медалей, став первой в медальном зачете.Соревнования по спортивному джиу-джитсу впервые в истории приобрели такой масштаб -в состязаниях приняло участие 1150 человек из 65 стран мира.Успешное выступление сборной команды г. Москвы прокомментировал вице-президент Московской федерации джиу-джитсу, чемпион Москвы, обладателя черного пояса, мастер 3-го дана по джиу-джитсу, мастер спорта России Ходанович Дмитрий.АиФ: Дмитрий, несколько слов о джиу-джитсу и разнице между ним и другими видами единоборств и, в частности, ММА?— Джиу-джитсу — это древнейшее боевое искусство. Именно оно стало основой для японских самураев, о воинском искусстве и доблести которых сложены легенды. Джиу-джитсу включает в себя весь арсенал боевых техник: работа с холодным оружием, с подручными предметами, ударная техника, броски, болевые и удушающие приемы. Соответственно, и защита от всех этих боевых техник. Именно джиу-джитсу явилось прародителем многих единоборств, в частности, дзюдо, самбо.Спортивное джиу-джитсу максимально сохранило древние традиции. Утверждённые международные правила проведения соревнований оценивают выступления спортсменов в трёх основных видах: ударная техника, броски, борьба в партере (удушающие и болевые приёмы). Задача спортсмена — показать максимальный арсенал техники данного боевого искусства.В этом основное отличие, например, от так популярного ныне бразильского джиу-джитсу, где основа — работа в партере. Этим видом техники спортсмены владеют здорово, но подчеркиваю, что это лишь небольшой и далеко не основной раздел истинного боевого искусства самураев — джиу-джитсу.По поводу ММА... Достаточно перевести аббревиатуру, и мы понимаем, что ММА — это система проведения состязаний между спортсменами различных видов единоборств: например, дзюдо, самбо, бокс, джиу-джитсу, вольная, греко-римская борьба и др. Поэтому мастера и чемпионы в отдельных видах единоборств при желании могут выступить и показать своё мастерство, используя более жёсткие правила ММА, в частности, разрешённые удары в захвате, удары локтями, удары в партере и др.— Дмитрий, как вы пришли в джиу-джитсу и почему выбрали именно этот вид единоборств?— Я пришёл в зрелом возрасте, в 25 лет. До этого занимался всем и по чуть-чуть, физкультурой — это наиболее правильное пояснение. Мне понравилась сама философия боевого искусства, его широта и многогранность, отчасти, гуманность. Когда в начале 1990-х по телевизору я увидел, как знаменитый Ройс Грейси, пионер смешанных единоборств (представитель бразильского джиу-джитсу), бескровно и технично, сражаясь в традиционном кимоно, побеждал своих соперников, моей мечтой стало овладеть именно этим единоборством. И ещё важно в спорте и в жизни найти учителя! Мне повезло: моими учителями стали С. С. Крутовских (президент нашей федерации), Степанов А. Н. (старший тренер сборной команды Москвы), его брат — чемпион мира Егор Николаевич Степанов. Братья Степановы — не просто мои учителя в джиу-джитсу, это надежные друзья и соратники: они умеют мотивировать и найдут нужные слова перед поединком. Как-то на Кубке Москвы перед финальной схваткой Егор сказал: Иди борись! И борись с удовольствием! Результат — несколько минут с удовольствием, досрочная победа удушающим приемом и завоёванный Кубок.— Удалось ли посмотреть новые страны благодаря турнирам?— Любой спортсмен вам ответит, что, когда едешь на турнир, ты едешь защищать честь страны, честь своего клуба, своих учителей. О красотах той или иной страны думаешь мало. Гостиница, зал, тренировка, поединки, восстановление, сон... Это реалии соревнований. Но после человек обязательно должен находить время на отдых, саморазвитие, на возможность побыть с родными и близкими, получить новые впечатления и позитивные эмоции. Это очень важно.— Вы в хорошей физической форме, до сих пор в строю и за последние 6 лет выиграли не один международный турнир, три раза — Кубок Москвы, стали серебряным и бронзовым призером России. Джиу-джитсу — это такой уникальный вид спорта? Или дело лично в ваших качествах?— Хочу, чтобы мои дети мной гордились: у меня их шестеро. Спорт — это особое душевное и физическое состояние, необходимое каждому: приятно бороться с ребятами, которые недавно были совсем юными, а сейчас являются уже мастерами, победителями и призёрами чемпионатов Европы и мира. Когда то они равнялись, теперь я тянусь за ними. В общем, стимулов быть в форме достаточно.Каждый человек, особенно мужчина, должен найти спорт по душе. Это значит, через самодисциплину, регулярные занятия спортом, отказ от вредных привычек и пристрастий, познавая себя и мир, ты развиваешь не только тело, но и душу. Поэтому и говорят: в здоровом теле здоровый дух.