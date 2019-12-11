Выделенные в этом году деньги по программе обеспечения жильем оренбургских детей-сирот и отдельных категорий граждан остались неосвоенными. На совещании в прокуратуре Оренбурга была отмечена абсолютная неэффективность работы администрации областного центра в этом вопросе.

Выделенные в этом году деньги по программе обеспечения жильем оренбургских детей-сирот и отдельных категорий граждан остались неосвоенными. На совещании в прокуратуре Оренбурга была отмечена абсолютная неэффективность работы администрации областного центра в этом вопросе.Как уточняет ГТРК "Оренбург", в общей сложности 69 детей-сирот в 2019 году остались без жилья. Прокурор города Андрей Жугин считает, что необходимо выбирать иной подход к в реализации программы. По его мнению, администрация областного центра должна налаживать диалог с крупными застройщиками. Что же касается должностных лиц, обвиняемых в не освоении денег, то в отношении них уже заведено уголовное дело.