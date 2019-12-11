Цель мероприятия – обеспечение безопасности юных участников дорожного движения.

В рамках проводимой на территории 33 региона пропагандистской кампании «Родительский патруль» сотрудники УГИБДД УМВД России по Владимирской области организовали рейд в одном из самых оживленных районов областного центра - у школы №49 и детского сада №12. К участию в мероприятии привлекли представителей организации «Совет отцов».В течение нескольких утренних часов участники рейда несли дежурство у детского сада и школы, куда ежедневно родители привозят сотни дошколят и учеников. И далеко не все взрослые строго соблюдают требования правил дорожного движения в части использования детских удерживающих устройств и ремней безопасности, а пешеходы игнорируют использование световозвращающих элементов.За время рейда сотрудники Госавтоинспекцуии проверили десятки автомобилей. В отношении водителей составлено 8 административных материалов по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ за нарушение правил перевозки детей в транспортных средствах. Правонарушителям придётся заплатить штраф в размере 3 тысяч рублей.С каждым водителем были проведены профилактические беседы о правилах перевозки детей в салонах автомобилей. Примечательно, что в ряде случаев у водителей в салоне автомобиля было детское кресло, но по разным причинам юных пассажиров в них не перевозили.Не остались без внимания и пешеходы, которым участники рейда напомнили о пользе применения световозвращающих элементов.Общественники, обращаясь к участникам движения, вручали памятки по правилам перевозки несовершеннолетних пассажиров и тематические сувениры.Профилактическая работа по контролю за соблюдением водителями требований к перевозке детей продолжается.