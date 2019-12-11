Все они направлены на стерилизацию и передержку в приют

За четыре месяца с середины августа по начало декабря 2019 года во Владимире специалисты отловили 104 бродячих животных. Все они направлены на стерилизацию и передержку в приют «Атлант», сообщает пресс-служба администрации города.Всего в компании ИП Вдовин А.А, контракт с которой заключён мэрией, совершили 141 выезд по жалобам горожан. Некоторые из них оказались ложными.В случае, если вы заметили стаю бродячих животных, представляющих опасность, звоните по телефону управления ЖКХ 53-31-32.