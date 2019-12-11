Сипягин нашёл замену Вячеславу Климанову

Представительство администрации Владимирской области при правительстве РФ с 10 декабря возглавит ВРИО заместителя губернатора Михаил Коротаев. Пресс-служба областной администрации сообщает, что губернатор Владимир Сипягин уже подписал соответствующий указ.Михаил Коротаев займёт место Вячеслава Климанова. Ранее работал на аналогичной должности в Орловской области. Михаил Юрьевич Коротаев родился в 1965 году в Кургане. В 2001 году окончил Московский институт экономики и культуры, а в 2003 году — Московский госуниверситет экономики, статистики и информатики. В разные годы работал в представительстве Республики Башкортостан при Президенте РФ, в Министерстве РФ по развитию Дальнего Востока, председателем комитета по труду и занятости населения администрации Московской области, советником Губернатора Владимирской области.