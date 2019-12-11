На 7 человек были составлены административные протоколы

В Александровском районе полицейским удалось выявить факты нарушения миграционного законодательства 61-летней местной жительницей. Женщина фиктивно прописала у себя 11 граждан соседних государств, сообщают в УМВД России по Владимирской области.В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело за фиктивную постановку на учёт иностранных граждан.В начале декабря полицейские выявили такое же нарушение в Петушинском районе. При проверке документов у пассажиров автобуса с иностранными номерами оказалось, что граждане находятся на территории России незаконно. В отношении 7 человек составлены административные протоколы. Суд назначил им штраф и заставил покинуть территорию РФ.