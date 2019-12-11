Программа будет работать только в 2020 году

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин утвердил порядок предоставления выплат 2 миллионов рублей врачам, устраивающимся на работу в государственные больницы региона в 2020 году.Единовременные компенсационные выплаты положены городским врачам первичного звена, поступающим на работу в больницы городов с населением более 50 тысяч человек. Врачи, получившие деньги должны будут отработать в медорганизации не менее 10 лет со дня заключения трудового договора. В случае нарушения, врач должен будет вернуть часть компенсации.Программа распространяется только на участковых терапевтов, педиатров и семейных врачей не старше 50 лет.