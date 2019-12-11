Эксперты опросили более тысячи отельеров со всего мира и выяснили, что чаще всего воруют постояльцы гостиниц.

Помимо стандартных тапочек и халатов туристы нередко забирают "на память" и более громоздкие вещи, например, матрасы и стереосистемы. Аналитики немецкого путеводителя по отелям Wellness Heaven опросили отельеров и составили рейтинг наиболее часто воруемых вещей.Чаще всего увозят полотенца – 77,5% случаев. На втором месте банные халаты – 65,1%. Далее идут вешалки, ручки, столовые приборы, косметические принадлежности, одеяла и подушки, посуда.Однако из некоторых отелей постояльцы ухитряются вывезти нестандартные предметы: леку для душа, раковину, цифры на двери номера, деревянные лавочки из сауны, горшки с цветами, стереосистемы. Из одного итальянского отеля ухитрились украсть рояль.И если постояльцы отелей поскромнее увозят полотенца, халаты, батарейки и ручки, то гости 5-звездочных отелей мыслят с размахом и забирают произведения искусства, телевизоры, кофеварки и матрасы стоимостью в несколько тысяч долларов. Добычу выносят обычно ночью. На лифте спускаются на подземную парковку, грузят сворованное в машину и уезжают.При этом отельеры отмечают, что воровство делится и по национальному признаку. Британцы и немцы предпочитают полотенца и халаты, австрийцы чаще других интересуются кофеварками, американцы – подушками и батарейками из пультов, а голландцы выкручивают лампочки и забирают с собой туалетную бумагу.