Бывший муж Ксении Собчак Максим Виторган внезапно кинул
камень в огород коллеги по цеху Евгения Цыганова. Артист сначала высказался о звезде кино, а после извинился.
Бывший муж Ксении Собчак Максим Виторган внезапно кинул
камень в огород коллеги по цеху Евгения Цыганова. Артист сначала высказался о звезде кино, а после извинился.
Виторган рассказал, что ему срочно пришлось вылететь в
Москву. Артист не уточнил откуда именно он летел, однако отметил, что крайне
вымотался. По словам Максима, он проделал огромный путь, чтобы пробыть в столице
всего пару часов.
Также актер опубликовал в личном аккаунте "Инстаграм" собственное
фото крупным планом. Лицо звезды выглядит озабоченным.
"Артисты жалуются только в двух случаях: когда работы нет
или когда ее много. Некоторым удается парадоксальным образом совмещать эти два
положения дел в одном. А остальные – Цыганов", – странно высказался Максим
Виторган.
После знаменитость извинилась перед коллегой по цеху Евгением Цыгановым. "Женя, прости. Воспаленный недосыпом мозг рандомно выдал твою
фамилию", – заявил
10 Дек 2019 в 12:47 PST
Отметим, что Евгений Цыганов редко упоминается в разделах
светской хроники. О личной жизни и привычках артиста мало что известно. Возможно,
именно поэтому отсылка а оказалась многим непонятна. Вероятно, бывший
муж Ксении Собчак имел ввиду, что Цыганов вообще не имеет обычая жаловаться. Также
не исключено, что Евгений очень избирателен в выборе ролей и участвует только
в самых лучших проектах.