Бывший муж Ксении Собчак Максим Виторган внезапно кинул камень в огород коллеги по цеху Евгения Цыганова. Артист сначала высказался о звезде кино, а после извинился.

Бывший муж Ксении Собчак Максим Виторган внезапно кинулкамень в огород коллеги по цеху Евгения Цыганова. Артист сначала высказался о звезде кино, а после извинился.Виторган рассказал, что ему срочно пришлось вылететь вМоскву. Артист не уточнил откуда именно он летел, однако отметил, что крайневымотался. По словам Максима, он проделал огромный путь, чтобы пробыть в столицевсего пару часов.Также актер опубликовал в личном аккаунте "Инстаграм" собственноефото крупным планом. Лицо звезды выглядит озабоченным."Артисты жалуются только в двух случаях: когда работы нетили когда ее много. Некоторым удается парадоксальным образом совмещать эти дваположения дел в одном. А остальные – Цыганов", – странно высказался МаксимВиторган.После знаменитость извинилась перед коллегой по цеху Евгением Цыгановым. "Женя, прости. Воспаленный недосыпом мозг рандомно выдал твоюфамилию", – заявил10 Дек 2019 в 12:47 PSTОтметим, что Евгений Цыганов редко упоминается в разделахсветской хроники. О личной жизни и привычках артиста мало что известно. Возможно,именно поэтому отсылка а оказалась многим непонятна. Вероятно, бывшиймуж Ксении Собчак имел ввиду, что Цыганов вообще не имеет обычая жаловаться. Такжене исключено, что Евгений очень избирателен в выборе ролей и участвует тольков самых лучших проектах.