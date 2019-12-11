2-х летний мальчик погиб от дыхательной недостаточности

Во Владимире врач пойдёт под суд за опоздание на работу, из-за которого он не смог провести операцию, что в итоге повлекло за собой смерть 2-летнего мальчика. Причиной смерти ребёнка стала острая дыхательная недостаточность, сообщает СледКом РФ.Случай произошёл ещё в сентябре 2013 года. Мальчик попал в больницу с острой инфекцией, ему требовалась реанимация. Однако в тот день ответственный за работу отделения анестезиологии Сергей Манухин опоздал на работу и не позаботился о том, чтобы кто-то его подменил.