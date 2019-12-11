Времени очень мало для принятия решения, отметил президент Владимир Путин, отвечая на вопрос о 31 декабря. Но он на Совете при президенте по развитию гражданского общества и правам человека пообещал рассмотреть предложение о том, чтобы сделать последний день года выходным.

Времени очень мало для принятия решения, отметил президент Владимир Путин, отвечая на вопрос о 31 декабря. Но он на Совете при президенте по развитию гражданского общества и правам человека пообещал рассмотреть предложение о том, чтобы сделать последний день года выходным."Сейчас уже середина декабря, приближаются новогодние праздники. Не знаю, как мы поступим по поводу 31 декабря, — признался Владимир Путин. — Но я тоже вас услышал".Трансляцию с заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека в прямом эфире вел телеканал "Россия 24".Законопроект о введении выходного дня 31 декабря в Госдуму внесли депутаты от фракции ЛДПР. Законопроект был внесен 28 ноября. В пояснении к нему говорится, что если 31 декабря выпадает на рабочий день, то сотрудники не выполняют свои трудовые функции в полном объеме, готовясь к встрече Нового года. При этом в законопроекте указывается, что инициатива объявления 31 декабря выходным днем, не подразумевает увеличения количества праздничных дней, обозначенных в Трудовом кодексе.Инициатива выходного дня 31 декабря нашла много сторонников в Госдуме. Эту идею поддержала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Дети 31 декабря уже не учатся, — констатировала Валентина Матвиенко. — Пусть вся семья, мужья, жены, дети вместе готовятся к празднику, предвкушают встречу нового года, вместе накрывают стол, наряжают елку".О том, что 31 декабря еще с советских времен никто не работал, помнит и депутат Геннадий Онищенко.По его словам, женщины работали в лучшем случае до 12 часов, а затем уходили делать салаты оливье. Мужчины, продолжил Онищенко, мужественно держались еще целый час, а потом также разбегались.В Москве пока решили пока ничего не менять, несмотря на то, что нерабочий день 31 декабря – мечта миллионов россиян. А мэр Москвы Сергей Собянин объяснил, почему в российской столице делать этот день выходным бессмысленно.Он, вместе с чиновниками мэрии, в этот день собирается на корпоратив."31 декабря на корпоративах стараются с коллегами как-то пообщаться, поднять бокал шампанского, сказать праздничные слова, — заявил Сергей Собянин. — Когда мы убираем этот день из рабочих, мы их лишаем этой возможности".Замглавы Роструда Иван Шкловец пояснил, что работающие россияне могут получить выходной 31 декабря, если работодатель предоставит им дополнительный день отдыха. Также это можно сделать в счет отпуска или в качестве отгула за работу в сверхурочное время. В соответствии с производственным календарем новогодние каникулы в 2020 году продлятся с 1 по 8 января, а 30 и 31 декабря 2019 года снова будут рабочими днями.