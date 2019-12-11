Смерть бывшего столичного градоначальника Юрия Лужкова стала для многих неожиданной, хотя ему шел 84-й год и он болел. Сегодня решается вопрос о церемонии прощания с ним.

Смерть бывшего столичного градоначальника Юрия Лужкова стала для многих неожиданной, хотя ему шел 84-й год и он болел. Сегодня решается вопрос о церемонии прощания с ним.Вообще-то по христианским обычаям покойника принято хоронить на третий день. Но тело Юрия Михаловича будет предано земле лишь спустя неделю. И на это есть ряд весомых причин. Во-первых, бывший мэр Первопрестольной ушел из жизни в Германии – надо решить, как доставлять теперь гроб в России, уладить массу юридических формальностей. Во-вторых, надо организовать все на высшем уровне в Москве. Сейчас родные Лужкова и столичные власти этим занимаются.Уже известно, что панихиду по экс-мэру в построенном при Лужкове Храме Христа Спасителя проведет Святейший патриарх Кирилл. По всей видимости, на ней будут присутствовать и представители других конфессий – при Лужкове в городе строились мечте, а в Большой хоральной синагоге у него даже было персональное место с именной табличкой.Похоронят же Юрия Михайловича на главном, самом престижном и дорогом московском кладбище – Новодевичьем. Там, кстати, покоятся супруга первого президента СССР Раиса Горбачева, первый президент России Борис Ельцин и премьер-министр Евгений Примаков.Как говорят, могилу Лужкову роют возле центральной аллеи, рядом с могилой поэта Сергея Михалкова. Того самого, кто написал текст гимна страны. При жизни они часто встречались, общались, были довольно близки. "Теперь встретились и на том свете", – говорят знакомые.