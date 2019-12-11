В Германии на 84-м году жизни скончался Юрий Лужков. Бывший мэр Москвы умер в одной из клиник Мюнхена, где ему проводили операцию на сердце. Соболезнования родным и близким Юрия Михайловича выразил Владимир Путин. Юрий Лужков возглавлял столицу 18 лет - с 1992 по 2010 год. После отставки он занимался, в частности, сельскохозяйственными проектами в Калининградской области.

В Германии на 84-м году жизни скончался Юрий Лужков. Бывший мэр Москвы умер в одной из клиник Мюнхена, где ему проводили операцию на сердце. Соболезнования родным и близким Юрия Михайловича выразил Владимир Путин. Президент назвал Лужкова личностью неординарного масштаба. Юрий Лужков возглавлял столицу 18 лет — с 1992 по 2010 год. После отставки он занимался, в частности, сельскохозяйственными проектами в Калининградской области.Политическая эпоха Юрия Лужкова началась в далеком 92-м. В Москве тогда были перебои с продуктами, очереди. Мэр-демократ Гавриил Попов не выдерживает и уходит. Его заместитель — крепкий хозяйственник Юрий Лужков — на выборах набирает почти 90 процентов и взваливает на себя, кажется, непосильную ношу.Соболезнования родным и близким Юрия Лужкова выразил президент России Владимир Путин. Глава государства назвал Лужкова личностью поистине неординарного масштаба.Также свои соболезнования выразил и мэр Москвы Сергей Собянин. Он оставил запись в "Твиттере", назвав Юрия Лужкова энергичным жизнерадостным человеком, который возглавлял Москву в сложный постсоветский период и много сделал для города и москвичей.Энергии Юрия Лужкова хватало, кажется, на все. Он находил и деньги, договаривался о строительстве. Был из первой волны реформаторов, но слова этого не любил. Энергичный, без комплексов, говорил просто и понятно, любил стройку. В Москве Лужков начал с восстановления исторической справедливости: в столицу вернулся снесенный большевиками Храм Христа Спасителя. Столица постепенно становилась по-настоящему мировой.В 90-е Юрий Лужков пользуется в столице безусловным авторитетом. В бурную эпоху он в водовороте политики поддерживает Ельцина, в том числе и во время принципиальной президентской кампании 1996 года. Приведя свой блок "Отечество — Вся Россия" в Госдуму, он все же решил остаться градоначальником. Его символ — демократичная кепка.Его стиль — энергия, деятельность, большие масштабы и размах. Юрий Лужков преодолевал самые неуступчивые ситуации, решал самые трудновыполнимые задачи.Мэр Лужков очень много строил — от реконструкции Большого театра до строительства обычных домов. Это по его инициативе выросли целые кварталы, куда смогли переехать тысячи семей. Тогда же у столицы начал формироваться стиль, который позже назовут лужковским: башенки, балясины, часто спорные творения архитекторов. Впрочем, этот стиль был попыткой перепрыгнуть через советское прошлое, взять что-то из той эпохи и модернизировать, встроить ее в новую историю.Исторической заслугой Юрия Лужкова стал его вклад в поддержку Крыма и Севастополя. Он лично не раз прилетал на полуостров, говорил о русском Севастополе, когда многие считали, что это невозможно.Как и эпоха, в которую он жил, Юрий Михайлович был фигурой сложной, противоречивой, яркой, колоритной. Знаменитые высказывания Лужкова становились цитатами.Юрий Лужков был мэром Москвы 18 лет, застав на своем посту трех глав государств. После отставки жил за границей, преподавал. Последние годы занимался фермерским хозяйством в Калининградской области, разводил пчел, выращивал гречку.Юрий Лужков был лауреатом многих государственных премий и наград страны. Он скончался, не приходя в сознание, в одной из клиник Мюнхена после плановой операции на сердце.Отпевание Юрия Лужкова пройдет в Храме Христа Спасителя. Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище столицы.