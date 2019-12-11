Украинскую певицу Ани Лорак обожают в России. В нашей стране у нее миллионы поклонников, которые внимательно следят за ее жизнью.

Украинскую певицу Ани Лорак обожают в России. В нашей стране у нее миллионы поклонников, которые внимательно следят за ее жизнью.Накануне прошли съемки клипа на новую песню исполнительницы "Мы нарушаем". Где проходил съемочный процесс, пока неизвестно. Собственно, как и сюжет.Тем не менее, артистка поделилась снимком со съемки в своем Инстаграм-аккаунте. На нем она позирует в бассейне и загадочно смотрит в сторону. У нее мокрые волосы, но идеальный макияж, подчеркивающий ее и без того выразительные глаза."Наш мир отражает нас", – подписала фотографию знаменитость.Подписчикам кадр явно пришелся по душе. Самые преданные фанаты стали активно оставлять комплименты Ани в комментариях под постом. "Царица небесная", "Невероятная. Взгляд сводит с ума", "Осторожно, красотка", "Какой глубокий взгляд", "Нереальная", "Удивительная. Волшебный взгляд", "Очаровательна", – восторгались поклонники.10 Дек 2019 в 3:48 PST"Ну, Каролинка...", – неоднозначно написал композитор Игорь Крутой.Также многие отметили, что развод с бывшим мужем – турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу явно пошел ей на пользу. "Да, Каролина после развода расцвела!", – высказалась пользователь Сети.