Военный корреспондент Комсомольской правды Дмитрий Стешин возмутился затянутым расследованием дела о катастрофе пассажирского Boeing 777, выполнявшего рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур. Он озвучил детали трагедии, однозначно указывающие на вину Украины.

Военный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин возмутился затянутым расследованием дела о катастрофе пассажирского Boeing 777, выполнявшего рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур. Он озвучил детали трагедии, однозначно указывающие на вину Украины.Поздним вечером 10 декабря в Париже завершилось заседание комиссии Парламентской ассамблеи Совета Европы по юридическим вопросам. На нем, в частности, обсуждалась подготовка доклада по расследованию катастрофы MH17, а основным докладчиком по этой теме был назначен некий Титус Корлатеан – социалист из Румынии, на своей странице в "Телеграм" рассказал Дмитрий Стешин.Журналист признался, что не понимает связи Румынии с гибелью Boeing под городом Снежное. "Возможно только потому, что в Великую отечественную в тех краях били румынскую армию, союзников вермахта – единственное разумное объяснение, на краю логики", – предположил он.И если к расследованию у Дмитрия Стешина есть большие вопросы, то сама катастрофа MH17, по его собственному признанию, для него понятна. "Я просто лично общался с авиатехником, который встречал и провожал самолет Волошина", – объяснил журналист. Тот уверяет, что перед вылетом на самолет повесили две ракеты класса "воздух-воздух", а вернулся он уже без них."Техник под программой "защиты свидетелей", вывезен в РФ с мамой и женой. Дал все показания в СК, в том числе и на полиграфе. Сам летчик Волошин вовремя застрелился", – напомнил Дмитрий Стешин. Также, добавил он, не вызывает сомнений экспертиза, проведенная специалистами "Алмаза-Антея". Она убедительно доказывает, что рейс MH17 был сбит с земли."Так что же с "Боингом" случилось?", – задается вопросом военкор "Комсомольской правды" и тут же на него отвечает: "Боинг" Пытались сбить штурмовиком СУ, когда не получилось – сбили"Буком", загнали самолет. Победили пассажирский "Боинг" всей мощью незалежного ПВО, прославленного еще в боях под Цхинвалом и Гори"."Вообще эта история настолько некрасивая для нашей сиротки-Украины, что ее европейские поручители просто ... не знают куда спрятать глаза и руки и думают только о том, чтобы все поскорее забылось или как-то сгладилось", – уверен журналист. Именно этим, уверен он, обусловлено невероятное затягивание расследование катастрофы MH17."Пока у них получилось протянуть резину целых пять лет. Хотя авиакатастрофы даже в самых труднодоступных районах планеты расследуются максимум месяц-два", – подчеркнул Дмитрий Стешин. "Не знаю, доживу ли я до блистательного доклада о причинах катастрофы в исполнении румынского социалиста Титуса", – заключил он.Напомним, катастрофа рейса MH17 произошла в небе над Донбассом 17 июля 2014 года.