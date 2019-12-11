11.12.2019

2019-12-11 17:40:03

Законодательное собрание и 4 замгубернатора: 2 утверждены, 1 отвергнут и еще по 1 решение отложено

Как на внеочередном заседании Заксобрания Владимирской области депутаты испытывали на профпригодность кандидатов в вице-губернаторы.

Губернатор Владимир Сипягин представил кандидатов и попросил закрепить за ними следующие направления работы: стратегическое планирование - Аркадий Боцан-Харченко, внутренняя политика - Игорь Моховиков, инфраструктура - Александр Байер.

- Почему год потребовался для внесения изменений? – сразу последовал предсказуемый вопрос от депутатского корпуса.

- Оценка деятельности за это время помогает проще принять решение, - аккуратно ответил губернатор.

А на вопрос, чем же обусловлен выбор именно этих кандидатур, он ответил еще более обтекаемо: «Опытом и желанием работать на благо жителей области…»

Напомним, что депутатский фильтр сейчас проходят Максим Брусенцов, курировавший в течение года промышленность и экономической политику, Александр Байер - отвечавший за развитие инфраструктуры, ЖКХ и энергетику, Аркадий Боцан-Харченко – изначально его сфера деятельности была развитие информационного общества и Игорь Моховиков - ответственный за внутреннюю политику.

С места событий оперативную информацию предает корреспондент программы "Вести - Владимир" Дмитрий Горкин.

Первая кандидатура - Боцан-Харченко - встречена благосклонно. Фракция "Справедливая Россия" за Харченко, есть консолидированное решение, призывают поддержать. "Единая Россия": нет сомнений, что Харченко должен быть поддержан. Даже коммунисты хвалят: "Он единственный, кто встретился со всеми депутатами и фракциями и ответил на все вопросы". Но КПРФ решила не голосовать.

26 голосов за Аркадия Боцан-Харченко, первый утвержденный вице-губернатор есть!

Слово для самопрезентации предоставлено Максиму Брусенцову. Он заявил: "Меня не приглашали посетить ни одну фракцию, но всегда готов для общения и ответить на все вопросы".

Председатель ЗС Владимир Киселев: "Как видите экономическое развитие области?"

Максим Брусенцов: "Есть стратегия до 2030 года, сейчас вносим коррективы для изменения срока до 2035 года... Последнее время встречи полезные осуществляем... По взаимодействию в разработке стратегии в каждом районе, городе, уголке... Это не просто документ, а инструкция... Самое главное, что заложено на развитие: экономический рост, увеличение численности населения..."

Владимир Киселев посчитал такие ответы не конкретными.

Депутаты спрашивают, давал ли губернатор задание по спасению тракторного завода?

Брусенцов: "Задача такая стоит и не только по тракторному. В рамках именно этого завода - реанимировать, возможно в ближайшие полгода получится. Но ищем и других инвесторов, кто там будет работать..."

Брусенцова спросили как он сам оценивает свою работу. Ответ: "Мы действительно сделали многое. Понимаем что делать. Сложность в том что не все руководящие позиции в подразделении заняты. Есть ограничения, которые не дают добиться быстрых результатов. Точно знаю, что делать в следующем году, как развивать экономику".

Депутаты подозревают, что с заводом "Волгобас" не все гладко. В частности, что там меньше рабочих, чем об этом говорится официально.

Максим Брусенцов: "НДФЛ платят соответственно действительности. Соглашение инвестиционное выполнено. Поэтому "Волгобас" молодец. Что касается физического выполнения - проверить не можем, но выручка говорит сама за себя".

Зампредседателя ЗС Роман Кавинов: "Как человек симпатичен. Биография хороша, человек с навыками. Но обсуждаем должность первого зама по промышленности. Он безоговорочно поддерживает трассу М - 12, а это судьбы людей. Здесь надо тоньше и аккуратнее высказываться! Давайте прокачивать качества не только менеджера но и замгубернатора".

Подал голос Владимир Сипягин: "Мы сюда пришли чтобы утвердить кандидатуру или нет. Не надо расплывчатых мнений".

Зампредседателя ЗС Роман Кавинов предложил проголосовать против.

После перерыва в зал заседаний губернатор Сипягин не вернулся. По кандидатуре Брусенцова будут голосовать.

Кандидатура максима Брусенцова не прошла. 4 голоса "за", 20 - "против".

Видимо он продолжит работу с приставкой "врио". Однако, Владимир Киселев уже упоминал сегодня, что если не согласованному вице-губернатору депутаты еще потом вынесут и недоверие, то его ждет отстранение от должности.

О себе рассказывает следующий кандидат Игорь Моховиков: "Есть опыт и профессиональные навыки для того, чтобы работать заместителем губернатора Владимирской области по внутренней политике. Было своё адвокатское бюро. Работал в аппарате Госдумы советником фракции ЛДПР. Был членом ЦИК с правом совещательного голоса. Член ЛДПР, это не скрываю, разделяю идеи. Но не занимаюсь партйным строительством здесь в области. Мои двери открыты для всех партий, общаемся со всеми".

На вопрос, считает ли Моховиков правильным согласование с народными депутатами замов для муниципальных глав, ответил: "Раз вы так решили год назад, значит это ваше право. Лично моё субъективное мнение - это не нужно".

- Как сделать так, чтобы департамент отвечали на запросы депутатов и граждан быстрее и чётче, именно на поставленный вопрос? - спросили из зала.

- Если есть просрочки - проводим проверки, а содержание ответов не можем контролировать. Но все профильные структуры стараются дать ответ в сроки, есть закон и ему следуют, - ответил кандидат.

Далее следуют положительные отзывы о Моховикове от депутатов партии парламентского большинства.

И он одобрен большинством. 23 голоса - "за", 2 - против.

Главная интрига дня - будет ли утвержден ключевой зам Сипягина по инфраструктуре - Александр Байер. Он заявил: "Согласование или не согласование в должности - очень важно, это - ценный ресурс доверия со стороны депутатов". И что он не сможет работать без согласования.

По самой болезненной теме - мусорной, Байер отметил, что в схеме обращения нет места для московского мусора. А все существующие проблемы постоянно комментируются местными и региональным властями.

Байера буквально засыпали вопросами по всем злободневным темам. Гороховецкая дорога со столбами, срывы по Баракам, состояние по второй зоне мусорной.

В результате губернатор Сипягин заявил: «Сегодняшние утверждения превратились в отчёт кандидатов. Это неправильно. Нужно отдельно для этого собирать».

И – совершенная неожиданность – назрело решение отложить на потом решение по кандидатуре Александра Баера. Это не противоречит закону.

В итоге, Заксобрание проголосовало за перенос решения: 19 голосов против 3.

- Обсудим эти вопросы ещё не раз, - резюмировал председатель Законодательного собрания Владимир Киселев. – И с губернатором, и - с депутатами. И решим.