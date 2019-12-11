11.12.2019

2019-12-11 15:10:03

Заксобрание утвердило зама губернатора Владимирской области по внутренней политике

Депутаты согласились, что у Игоря Моховикова есть опыт и профессиональные навыки для того, чтобы работать заместителем губернатора.

На вопрос из зала, считает ли Моховиков правильным согласование с народными депутатами замов для муниципальных глав, ответил: "Раз вы так решили год назад, значит это ваше право. Лично мое субъективное мнение - это не нужно".

Примечательно, что Моховиков работал в аппарате Госдумы советником фракции ЛДПР. Был членом ЦИК с правом совещательного голоса. Член ЛДПР, это не скрывает этого. Но заверяет, что не занимается партийным строительством здесь, в области.

- Мои двери открыты для всех партий, общаемся со всеми, сказал Игорь Моховиков.

И подавляющее большинство его одобрило. 23 голоса - "за", 2 - против