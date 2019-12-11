В Незалежной продолжается ажиотаж вокруг переправы через Керченский пролив. Украинские журналисты со ссылкой на очевидцев сообщают о проблемах на Крымском мосту. По их мнению, с переправой серьезные проблемы: она, якобы, разрушается.

В Незалежной продолжается ажиотаж вокруг переправы через Керченский пролив. Украинские журналисты со ссылкой на очевидцев сообщают о проблемах на Крымском мосту. По их мнению, с переправой серьезные проблемы: она, якобы, разрушается.На Крымском мосту появились заделанные участки дорожного полотна.Об этом сообщает на своей странице в Twitter блогер с никомRoksolanaToday&Крым25%. "Странная скрепа. Трафика нет, а заплаты ужеесть на асфальте", – гласит подпись к снимкам.Украинские журналисты тут же подхватили"сенсационную" новость. По их мнению, заплатки на Крымском мостуговорят о том, что переправа начала разрушаться. "Трафика нет, а заплатыесть": в сети показали разрушающийся Крымский мост", – с такимзаголовком вышел материал на портале "Обозреватель".Пользователи Сети отреагировали на очередные сомнительныепотуги украинских журналистов с иронией. Некоторые комментаторы отметили, чтоих больше волнуют заплатки не на Крымском мосту, а на дорогах в украинскихгородах.У других пользователей статья вызвала недоумение. "Длячего писать такую галиматью", – возмутился пользователь АнтибандеровецYuri.Напомним, в ближайшее время будет открыта железнодорожнаячасть . Поезда свяжут Санкт-Петербург с Севастополем и Москву сСимферополем.Первым на маршрут выйдет состав из Северной столицы.Это произойдет 23 декабря. На следующий день начнет свой путь поезд из Москвы вСевастополь. Большинство билетов раскуплено. Ожидается, что в дальнейшем через будутзапущены новые маршруты.