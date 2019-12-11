В Незалежной продолжается ажиотаж вокруг переправы через Керченский пролив. Украинские журналисты со ссылкой на очевидцев сообщают о проблемах на Крымском мосту. По их мнению, с переправой серьезные проблемы: она, якобы, разрушается.
В Незалежной продолжается ажиотаж вокруг переправы через Керченский пролив. Украинские журналисты со ссылкой на очевидцев сообщают о проблемах на Крымском мосту. По их мнению, с переправой серьезные проблемы: она, якобы, разрушается.
На Крымском мосту появились заделанные участки дорожного полотна.
Об этом сообщает на своей странице в Twitter блогер с ником
RoksolanaToday&Крым25%. "Странная скрепа. Трафика нет, а заплаты уже
есть на асфальте", – гласит подпись к снимкам.
Украинские журналисты тут же подхватили
"сенсационную" новость. По их мнению, заплатки на Крымском мосту
говорят о том, что переправа начала разрушаться. "Трафика нет, а заплаты
есть": в сети показали разрушающийся Крымский мост", – с таким
заголовком вышел материал на портале "Обозреватель".
Пользователи Сети отреагировали на очередные сомнительные
потуги украинских журналистов с иронией. Некоторые комментаторы отметили, что
их больше волнуют заплатки не на Крымском мосту, а на дорогах в украинских
городах.
У других пользователей статья вызвала недоумение. "Для
чего писать такую галиматью", – возмутился пользователь Антибандеровец
Yuri.
Напомним, в ближайшее время будет открыта железнодорожная
часть . Поезда свяжут Санкт-Петербург с Севастополем и Москву с
Симферополем.
Первым на маршрут выйдет состав из Северной столицы.
Это произойдет 23 декабря. На следующий день начнет свой путь поезд из Москвы в
Севастополь. Большинство билетов раскуплено. Ожидается, что в дальнейшем через будут
запущены новые маршруты.