Анастасия Заворотнюк и Владимир Зеленский оказались в топе рейтинга запросов Google. Однако бывший актер, а ныне президент Украины умудрился обогнать звезду сериала Моя прекрасная няня.

Анастасия Заворотнюк и Владимир Зеленский оказались в топе рейтинга запросов Google. Однако бывший актер, а ныне президент Украины умудрился обогнать звезду сериала "Моя прекрасная няня".1 Ноя 2019 в 7:54 PDTМатериал дополняется