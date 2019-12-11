Анастасия Заворотнюк и Владимир Зеленский оказались в топе рейтинга запросов Google. Однако бывший актер, а ныне президент Украины умудрился обогнать звезду сериала Моя прекрасная няня.
<a href="https://33live.ru/novosti/11-12-2019-zelenskij-udelal-tyazhelo-bolnuyu-zavorotnyuk.html" target="_blank">Зеленский уделал тяжело больную Заворотнюк</a> - Анастасия Заворотнюк и Владимир Зеленский оказались в топе рейтинга запросов Google. Однако бывший актер, а ныне президент Украины умудрился обогнать звезду сериала Моя прекрасная няня.
[url=https://33live.ru/novosti/11-12-2019-zelenskij-udelal-tyazhelo-bolnuyu-zavorotnyuk.html]Зеленский уделал тяжело больную Заворотнюк[/url] - Анастасия Заворотнюк и Владимир Зеленский оказались в топе рейтинга запросов Google. Однако бывший актер, а ныне президент Украины умудрился обогнать звезду сериала Моя прекрасная няня.