Анастасия Заворотнюк и Владимир Зеленский оказались в топе запросов Google. Однако бывший актер, а ныне президент Украины умудрился обогнать звезду сериала Моя прекрасная няня.

Анастасия Заворотнюк и Владимир Зеленский оказались в топе запросов Google. Однако бывший актер, а ныне президент Украины умудрился обогнать звезду сериала "Моя прекрасная няня".Ежегодно поисковая система Google обнародует список самых популярных запросов. И если в России пока не известны результаты того, что больше всего интересовало народ в 2019-м, то на Украине уже представлен рейтинг.Самой популярной темой там стал последний сезон культового сериала"Игра престолов". Также люди искали информацию о лидере Незалежной Владимире Зеленском и российской певице Юлии Началовой, скончавшейся в марте.А еще украинских интернет-пользователей волновали результаты выборов в их стране и дебаты кандидатов в президенты, новости об Анастасии Заворотнюк, у которой, по некоторым данным, диагностирован рак головного мозга, сериал "Чернобыль" и музыкальный конкурс "Евровидение", передает со ссылкой на "РБК-Украина".1 Ноя 2019 в 7:54 PDTОтметим, что до последнего времени Заворотнюк и Зеленский были очень дружны и не раз снимались вместе. К примеру, они сыграли в фильме "Служебный роман. Наше время", а в 2013 году приняли участие в съемках развлекательной передачи "Вечерний Киев". Тогда восхищенный Зеленский делал артистке комплименты, поражаясь ее молодости и красоте.Они так сдружились, что шоумен неоднократно приезжал в гости к коллеге вместе с супругой. А когда победил на выборах, одной из первых его поздравила звезда сериала "Моя прекрасная няня" .