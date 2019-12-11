В Лиссабоне закончился первый тайм матча заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов между местной Бенфикой и санкт-петербургским Зенитом. Соперникам не удалось поразить ворота друг друга. На перерыв команды ушли при ничейном счете – 0:0.

В Лиссабоне закончился первый тайм матча заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов между местной "Бенфикой" и санкт-петербургским "Зенитом". Соперникам не удалось поразить ворота друг друга. На перерыв команды ушли при ничейном счете – 0:0.Футболисты "Бенфики" и "Зенита" с первых минут матча старались действовать предельно строго в обороне. У гостей было несколько потенциально опасных атак, однако в завершающей стадии возникали проблемы. Вполне закономерно, что счет в первом тайме так и не был открыт.В параллельной встрече группы G немецкий "Лейпциг" выигрывает после первого тайма в гостях у французского "Лиона" со счетом 2:0. Оба мяча были забиты с пенальти. У гостей отличились Эмиль Форсберг и Тимо Вернер.Если оба матча группы G так и закончатся, команда Сергея Семака выйдет в плей-офф Лиги чемпионов со второго места.