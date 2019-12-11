В Лиссабоне завершился матч заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов между местной Бенфикой и санкт-петербургским Зенитом. Команда Сергея Семака уступила португальцам со счетом 0:3 и не смогла выйти в плей-офф Лиги чемпионов, заняв последнее место в группе.

В Лиссабоне завершился матч заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов между местной "Бенфикой" и санкт-петербургским "Зенитом". Команда Сергея Семака уступила португальцам со счетом 0:3 и не смогла выйти в плей-офф Лиги чемпионов, заняв последнее место в группе.В первом тайме соперники действовали осторожно, стараясь прежде всего обезопасить собственные ворота. У "Зенита" было несколько потенциально опасных атак, однако в завершающей стадии возникали проблемы. Вполне закономерно, что счет в первом тайме так и не был открыт.А вот практически сразу после перерыва хозяева поля вышли вперед. На 47-й минуте Франко Серви в касание замкнул прострел Пицци. Еще через десять минут гости и вовсе остались в меньшинстве. За вторую желтую карточку с поля был удален Дуглас Сантос.Бразилец сыграл рукой в штрафной площади, за что был назначен пенальти в ворота Михаила Кержакова. Пицци четко реализовал одиннадцатиметровый удар, упрочив преимущество "Бенфики". А на 79-й минуте Сердар Азмун окончательно похоронил надежды сине-бело-голубых спасти игру, срезав мяч в собственные ворота.В параллельной встрече "Лион" на своем поле сыграл вничью с "Лейпцигом" со счетом 2:2. Обе эти команды обеспечили себе выход в плей-офф Лиги чемпионов. "Бенфика" продолжит борьбу в Лиге Европы. "Зенит" же оказался четвертым в группе и завершил выступление в еврокубках.