Два недовольных бывших депутата от фракции Свобода и один действующий член партии Слуга народа устроили жестокую драку в стенах Верховной рады. Потасовку сняли на видео, после чего запись опубликовали в Сети.

Два недовольных бывших депутата от фракции "Свобода" и один действующий член партии "Слуга народа" устроили жестокую драку в стенах Верховной рады. Потасовку сняли на видео, после чего запись опубликовали в Сети.Член кабинета министров Украины Андрей Якобчук на своей странице в Facebook выложил видео очередной потасовки, произошедшей в стенах украинского парламента. "Такого махача Верховная рада давно не видела!", – едва скрывая восхищение подписал он ролик.Потасовку затеяли бывшие "свободовцы" Эдуард Леонов и Игорь Мирошниченко. Они взяли в окружение депутата от "Слуги народа" Андрея Богданца, после чего налетели на него с кулаками. Таким привычным для украинской политической традиции, но необычным для других людей способом они попытались убедить парламент снять с обсуждения закон о рынке земли. "Считаем этот инцидент сознательной провокацией, цель которой – срыв законотворческого процесса и дестабилизация ситуации в Раде", – цитирует "" заявление партии президента, появившееся после инцидента.